Оппозиция Грузии продолжит протесты, несмотря на отзыв закона об иноагентах

Оппозиция будет продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об отзыве законопроекта об иноагентах. Об этом рассказал представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. Он также заявил о требовании к властям освободить всех задержанных 7 и 8 марта участников акций протеста.
«Сегодня обязательно состоится акция, потому что есть много молодых людей, которые не доверяют «Грузинской мечте». Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада», — сказал оппозиционер.
В столице Грузии 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста. Это было ответом на то, что парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах.
Оба митинга завершились ночью. Силовики разогнали протестующих с применением водометов и слезоточивого газа. За два дня протестов оказались задержаны свыше 130 человек. Протестующие в ответ забрасывали полицию петардами и тяжелыми предметами. Всего, по оценке Paper Kartuli, на акции 8 марта в Тбилиси собрались 10-20 тысяч человек
Ранее, в феврале, в парламенте были зарегистрированы две версии законопроекта об иноагентах — грузинская и американская. Вторая представляла собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов.
Документ касается как юридических, так и физических лиц, и предусматривает уголовную ответственность. Грузинский вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.
9 марта стало известно, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента республики. До этого президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Политик пообещала, что наложит вето на законопроект. По словам Зурабишвили, такой «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».
В правящей партии все равно не намерены отказываться от своей инициативы в вопросе иноагентов. Отмечалось, что «принятый законопроект вызвал разногласия в обществе». В партии убеждены: в негативном свете представила этот документ «машина лжи», которая обманула определенную часть жителей Грузии.
Также в «Грузинской мечте» заверили, что после того, как «спадет эмоциональный фон» можно будет лучше объяснить населению, для чего принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в Грузии.