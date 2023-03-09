Оппозиция Грузии продолжит протесты, несмотря на отзыв закона об иноагентах

Оппозиция будет продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об отзыве законопроекта об иноагентах. Об этом рассказал представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. Он также заявил о требовании к властям освободить всех задержанных 7 и 8 марта участников акций протеста.





«Сегодня обязательно состоится акция, потому что есть много молодых людей, которые не доверяют «Грузинской мечте». Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада», — сказал оппозиционер.





В столице Грузии 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста. Это было ответом на то, что парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах.





Оба митинга завершились ночью. Силовики разогнали протестующих с применением водометов и слезоточивого газа. За два дня протестов оказались задержаны свыше 130 человек. Протестующие в ответ забрасывали полицию петардами и тяжелыми предметами. Всего, по оценке Paper Kartuli, на акции 8 марта в Тбилиси собрались 10-20 тысяч человек





Ранее, в феврале, в парламенте были зарегистрированы две версии законопроекта об иноагентах — грузинская и американская. Вторая представляла собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов.





Документ касается как юридических, так и физических лиц, и предусматривает уголовную ответственность. Грузинский вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.