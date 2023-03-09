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Бастрыкин поручил завести дело после попытки отравления командира «Ахмата» Алаудинова
Рамзан Кадыров ранее сообщил, что Апти Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющим веществом undefined
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Бастрыкин поручил завести дело после попытки отравления командира «Ахмата» Алаудинова

Рамзан Кадыров ранее сообщил, что Апти Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющим веществом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после попытки отравления командира спецотряда «Ахмат», помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинова. В феврале Кадыров рассказал, что Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющим веществом.


«Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Героя России Апти Алаудинова», говорится в сообщении Telegram-канала СКР.


Глава ведомства взял на контроль ход расследования.


В середине февраля Рамзан Кадыров рассказал, что Апты Алаудинов 8 февраля получил конверт, пропитанный отравляющим веществом. Помощник главы Чечни из-за едкого запаха письма понял, что его попытались отравить. Он вовремя принял меры предосторожности, сообщил Кадыров: обработал руки и промыл носовую полость. То же сделали помощники Алаудинова.


Пострадавшие обратились в медико-санитарный батальон. Благодаря токсикологу и другим врачам им удалось избежать тяжелых последствий отравления, сказал глава Чечни.


Апты Алаудинов участвует в специальной военной операции РФ на Украине. Он командует спецотрядом «Ахмат» и замещает командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики.

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Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова, он идет на поправку

По словам главы Чечни, Алаудинов несколько дней назад получил конверт с отравляющим веществом 13 февраля 2023
Dailystorm - Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова, он идет на поправку
#алаудинов #ахмат #бастрыкин #скр
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