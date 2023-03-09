Медведев назвал «унылым говном» версию США о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал тупой американской пропагандой публикации в СМИ о том, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка. Такую версию, выдвигаемую властями США, экс-президент РФ посчитал «унылым говном».
В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что уже третий день «на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда». «Сиквел фильма, который был посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН.
Мир, открыв рот и испытывая легкий рвотный рефлекс, смотрит на многочисленные испражнения западных СМИ про то, «кто же все-таки взорвал «Северные потоки». И вправду: кто же подставил кролика Роджера?» — написал в своем новом посте бывший президент России.
Он добавил, что, «оказывается, все дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке», которая «никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром».
«Очень слабый кастинг и камера. Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — считает Медведев.
По его мнению, «обывателю предлагают кучу дешевых спецэффектов». В написанном Белым домом сценарии, отмечает Медведев, шесть матерых диверсантов, в том числе одна женщина, «вышли на яхте в бурное Балтийское море», а затем «взяли на борт полтонны взрывчатки, красиво нырнули». «И затем как взорвут две огромные трубы на дне! И ушли в закат. Незамеченными», — продолжил зампред Совбеза.
Медведев также задался вопросом, «будет ли у боевика продолжение». Он допустил следующий сюжет: «Те же герои во главе с бежавшим из психбольницы польским каннибалом Дудой проникают в бункер нанюхавшегося белого порошка отважного президента Зе. Они берут его в заложники, а потом случайно душат. Ибо не жалко и надоел. А дальше начинается зомби-апокалипсис на манер The last of us».
Газета The New York Times ранее писала о причастности к подрывам «Северных потоков» проукраинской группировки. По утверждению собеседников издания, в банду входили граждане как Украины, так и России. В статье отмечается, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США. Die Zeit со ссылкой на данные следствия передает, что в совершении диверсии была использована яхта, арендованная компанией из Польши и, по всей видимости, принадлежащая двум украинцам.
При этом The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Центральное разведывательное управление США предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии о том, что трое украинцев могут готовиться к диверсии. Они якобы пытались арендовать суда в странах, имеющих выход в Балтийское море, в том числе Швеции. Американская газета писала об отсутствии данных, указывающих на причастность властей Украины к диверсиям.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признался, что Киев не причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
26 сентября 2022 года произошли взрывы на трех нитках газопроводов «Северный поток», приведшие к резкому падению давления в трубах и остановке прокачки. В компании Nord Stream 2 AG тогда посчитали эти разрушения беспрецедентными. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП терактом.
8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы. Он утверждает, что помогали США власти Норвегии. Американская сторона все обвинения в свой адрес отрицает.