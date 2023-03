Медведев назвал «унылым говном» версию США о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал тупой американской пропагандой публикации в СМИ о том, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка. Такую версию, выдвигаемую властями США, экс-президент РФ посчитал «унылым говном».





В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что уже третий день «на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда». «Сиквел фильма, который был посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН.





Мир, открыв рот и испытывая легкий рвотный рефлекс, смотрит на многочисленные испражнения западных СМИ про то, «кто же все-таки взорвал «Северные потоки». И вправду: кто же подставил кролика Роджера?» — написал в своем новом посте бывший президент России.





Он добавил, что, «оказывается, все дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке», которая «никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром».





«Очень слабый кастинг и камера. Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — считает Медведев.





По его мнению, «обывателю предлагают кучу дешевых спецэффектов». В написанном Белым домом сценарии, отмечает Медведев, шесть матерых диверсантов, в том числе одна женщина, «вышли на яхте в бурное Балтийское море», а затем «взяли на борт полтонны взрывчатки, красиво нырнули». «И затем как взорвут две огромные трубы на дне! И ушли в закат. Незамеченными», — продолжил зампред Совбеза.





Медведев также задался вопросом, «будет ли у боевика продолжение». Он допустил следующий сюжет: «Те же герои во главе с бежавшим из психбольницы польским каннибалом Дудой проникают в бункер нанюхавшегося белого порошка отважного президента Зе. Они берут его в заложники, а потом случайно душат. Ибо не жалко и надоел. А дальше начинается зомби-апокалипсис на манер The last of us».