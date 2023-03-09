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В Чите в жилом доме взорвался газ, обрушились два этажа
Пострадали два человека, у них легкие травмы undefined
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В Чите в жилом доме взорвался газ, обрушились два этажа

Пострадали два человека, у них легкие травмы

В Чите в поселке Антипиха на улице Боровая в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Обрушились два этажа. Пострадали два человека, у них легкие травмы.

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«Забайкальский край, город Чита, поселок Антипиха, улица Боровая, взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены четвертый и пятый этажи», — сообщили в МЧС ТАСС. Были повреждены не менее пяти квартир.


Сначала в экстренных службах агентству сказали, что никто не пострадал. Позднее в правительстве Забайкальского края сообщили о двух пострадавших — у них легкие травмы.


«Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается», — отметили в кабмине региона.


Из дома спасли восемь человек. На месте работают 35 человек и девять единиц техники. В МЧС уточнили, что число спасателей, работающих на месте взрыва, увеличат. Взрыв произошел 9 марта в 08:50 (мск).

ТАСС: При взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека

Отмечается, что инцидент произошел на пятом этаже 27 февраля 2023
Dailystorm - ТАСС: При взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека
#чита #забайкалье #газ #взрыв
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