В Чите в жилом доме взорвался газ, обрушились два этажа

«Забайкальский край, город Чита, поселок Антипиха, улица Боровая, взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены четвертый и пятый этажи», — сообщили в МЧС ТАСС. Были повреждены не менее пяти квартир.





Сначала в экстренных службах агентству сказали, что никто не пострадал. Позднее в правительстве Забайкальского края сообщили о двух пострадавших — у них легкие травмы.





«Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается», — отметили в кабмине региона.





Из дома спасли восемь человек. На месте работают 35 человек и девять единиц техники. В МЧС уточнили, что число спасателей, работающих на месте взрыва, увеличат. Взрыв произошел 9 марта в 08:50 (мск).