В Нижневартовске освободили ребенка, которого удерживал вооруженный отец

Ребенка, которого удерживал отец в многоэтажке в Нижневартовске, освобожден, сам мужчина задержан, сообщили ТАСС в управлении МВД по Югре. В экстренных службах уточнили агентству, что ребенок не пострадал.
Днем 9 марта мужчина заперся со своим ребенком в квартире, угрожал убить его и себя, открыл стрельбу с балкона. Супруга Владимира Широкова (так зовут стрелка) сообщила полиции, что ее муж находится в неадекватном состоянии, Telegram-каналы писали, что он принял большую дозу транквилизаторов и выпил алкоголь.
Telegram-каналы указывали, что в последнее время Широков работал в мэрии Нижневартовска, администрация города это опровергла. Канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, на которой Широков требует переговоры с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом. Он также заявил, что у него есть компромат на мэрию, и потребовал казнить нескольких чиновников Нижневартовска.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.