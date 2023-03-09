В Нижневартовске освободили ребенка, которого удерживал вооруженный отец

Ребенка, которого удерживал отец в многоэтажке в Нижневартовске, освобожден, сам мужчина задержан, сообщили ТАСС в управлении МВД по Югре. В экстренных службах уточнили агентству, что ребенок не пострадал.





Днем 9 марта мужчина заперся со своим ребенком в квартире, угрожал убить его и себя, открыл стрельбу с балкона. Супруга Владимира Широкова (так зовут стрелка) сообщила полиции, что ее муж находится в неадекватном состоянии, Telegram-каналы писали, что он принял большую дозу транквилизаторов и выпил алкоголь.