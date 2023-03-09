Экс-чиновник в Нижневартовске взял ребенка в заложники, открыл стрельбу и потребовал переговоры с Бастрыкиным

Мужчина в неадекватном состоянии заперся с ребенком в квартире в Нижневартовске и угрожает самоубийством. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь в жилище, мужчина произвел выстрел с балкона в воздух. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.





Как пишет Telegram-канал Readovka, у Владимира Широкова (так зовут стрелка) два ружья, он требует звонка от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Мужчина угрожает убить ребенка, если с ним не поговорят. Некоторые Telegram-каналы сообщают, что Широков принял большую дозу транквилизаторов и выпил алкоголь.





Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в последнее время Широков работал в отделе технического обслуживания и эксплуатации имущества мэрии Нижневартовска. Мужчину уволили из администрации за пьянство, сообщил Telegram-канал «112».