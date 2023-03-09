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Экс-чиновник в Нижневартовске взял ребенка в заложники, открыл стрельбу и потребовал переговоры с Бастрыкиным
По словам регионального детского омбудсмена, ребенок не ранен undefined
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Экс-чиновник в Нижневартовске взял ребенка в заложники, открыл стрельбу и потребовал переговоры с Бастрыкиным

По словам регионального детского омбудсмена, ребенок не ранен

Мужчина в неадекватном состоянии заперся с ребенком в квартире в Нижневартовске и угрожает самоубийством. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь в жилище, мужчина произвел выстрел с балкона в воздух. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.


Как пишет Telegram-канал Readovka, у Владимира Широкова (так зовут стрелка) два ружья, он требует звонка от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Мужчина угрожает убить ребенка, если с ним не поговорят. Некоторые Telegram-каналы сообщают, что Широков принял большую дозу транквилизаторов и выпил алкоголь.


Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в последнее время Широков работал в отделе технического обслуживания и эксплуатации имущества мэрии Нижневартовска. Мужчину уволили из администрации за пьянство, сообщил Telegram-канал «112».

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Детский омбудсмен по Югре Людмила Низамова сообщила ТАСС, что ребенок, которого удерживает мужчина, не ранен. По ее словам, силовики наблюдают за ним по установленной в квартире веб-камере. Она также уточнила, что семья ребенка благополучная, не состояла на учете.


Из-за ЧП эвакуировано два подъезда, для жильцов организовали пункты временного размещения, сообщил «112». По его данным, Широков произвел минимум 10 выстрелов.

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