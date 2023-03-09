Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии на фоне протестов

Законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента Грузии на фоне протестов. Об этом указывается в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Сила народа», передает телеканал Rustavi 2.





«Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение без всяких предусловий отозвать поддержанный нами законопроект [об иноагентах]», — говорится в заявлении на сайте партии «Грузинская мечта».





В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Вторая представляла собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Документ касается как юридических, так и физических лиц, и предусматривает уголовную ответственность. Грузинский же вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.





В результате 7 марта депутаты кабмина республики приняли в первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Параллельно с заседанием законодательного органа собрались тысячи демонстрантов в столице Грузии.





Президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Политик пообещала, что наложит вето на законопроект. По мнению Зурабишвили, такой «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».