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Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии на фоне протестов
Столкновения полиции и демонстрантов прошли в Тбилиси Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси
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Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии на фоне протестов

Столкновения полиции и демонстрантов прошли в Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси Фото: РИА Новости / Sputnik

Законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента Грузии на фоне протестов. Об этом указывается в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Сила народа», передает телеканал Rustavi 2.


«Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение без всяких предусловий отозвать поддержанный нами законопроект [об иноагентах]», — говорится в заявлении на сайте партии «Грузинская мечта».


В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах — грузинскую и американскую. Вторая представляла собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Документ касается как юридических, так и физических лиц, и предусматривает уголовную ответственность. Грузинский же вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.


В результате 7 марта депутаты кабмина республики приняли в первом чтении грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Параллельно с заседанием законодательного органа собрались тысячи демонстрантов в столице Грузии.


Президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Политик пообещала, что наложит вето на законопроект. По мнению Зурабишвили, такой «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».

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Полиция в Тбилиси снова применила слезоточивый газ и водомет для разгона акции против закона об иноагентах

Некоторые участники митинга опрокинули полицейскую машину, часть протестующих пытались общаться с силовиками 9 марта 2023
Dailystorm - Полиция в Тбилиси снова применила слезоточивый газ и водомет для разгона акции против закона об иноагентах

Однако в правящей партии республики все равно не хотят отказываться от своей инициативы в вопросе иноагентов. В сообщении отмечается, что «принятый законопроект вызвал разногласия в обществе». В партии убеждены, что в негативном свете представила этот документ «машина лжи», которая обманула определенную часть жителей Грузии.


«На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса»,— посетовали в правящей партии.


В «Грузинской мечте» пообещали, что после того, как «спадет эмоциональный фон» лучше объяснить населению, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в Грузии. «Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду о каждой детали дела», — заверили представители партии.


Массовые протесты в Грузии начались 7 марта. Силовики применяли против вышедших на улицы демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Протестующие в ответ забрасывали полицию петардами и тяжелыми предметами. 8 марта оппозиция республики выдвинула два требования к властям: отозвать инициативу и освободить всех ранее задержанных на акции, однако эти требования не были выполнены.


По оценке Paper Kartuli, на акции 8 марта в Тбилиси собрались 10-20 тысяч человек. Помимо водомета и слезоточивого газа, силовики применили против демонстрантов сильнодействующий звук.

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