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Полиция в Тбилиси снова применила слезоточивый газ и водомет для разгона акции против закона об иноагентах
Участники митинга опрокинули полицейскую машину undefined
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Полиция в Тбилиси снова применила слезоточивый газ и водомет для разгона акции против закона об иноагентах

Участники митинга опрокинули полицейскую машину

Полицейский спецназ применил слезоточивый газ и водомет против протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает РИА Новости. Участники акции забрасывали силовиков петардами и тяжелыми предметами.


В Тбилиси с 7 марта продолжаются протесты против принятия закона об иностранных агентах. На акции 7 марта силовики также применяли против участников демонстраций слезоточивый газ и водометы.


Вечером 8 марта лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал власти отклонить законопроект об иноагентах и освободить всех «незаконно задержанных» на первой акции. Он дал час на выполнение этих требований, спустя время политик призвал протестующих окружить парламент, но не применять насилие.


На акции в среду демонстранты окружили здание грузинского парламента и попытались прорваться в здание, пишет издание Paper Kartuli. Участники акции разбили несколько окон в здании законодательного органа. Когда полиция применила слезоточивый газ, протестующие стали убегать от здания парламента.

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По оценке Paper Kartuli, на акции 8 марта в Тбилиси собрались 10-20 тысяч человек. Помимо водомета и слезоточивого газа, силовики применили против демонстрантов сильнодействующий звук.

Протестующие перевернули полицейскую машину, сообщил телеканал Mtavari Arkhi. Часть демонстрантов при этом пытались общаться с силовиками, один из них сказал «мы с вами не воюем».

Законопроект об иноагентах внесли в парламент Грузии в двух вариантах — грузинском и американском. Последняя аналогична закону в США и касается как юридических, так и физических лиц, а также предусматривает уголовную ответственность. Грузинский же вариант предусматривает, что иноагентом является юрлицо, более чем на 20% финансируемое из-за рубежа.


7 марта парламент Грузии принял в первом чтении национальную версию законопроекта об иноагентах. Параллельно с заседанием законодательного органа собрались тысячи протестующих.


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрантов и заявила, что наложит вето на законопроект. По ее словам, «закон никому не нужен» и был «написан под диктовку Москвы».

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#тбилиси #происшествие #грузия #иноагент
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