Полиция в Тбилиси снова применила слезоточивый газ и водомет для разгона акции против закона об иноагентах

Полицейский спецназ применил слезоточивый газ и водомет против протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает РИА Новости. Участники акции забрасывали силовиков петардами и тяжелыми предметами.





В Тбилиси с 7 марта продолжаются протесты против принятия закона об иностранных агентах. На акции 7 марта силовики также применяли против участников демонстраций слезоточивый газ и водометы.





Вечером 8 марта лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал власти отклонить законопроект об иноагентах и освободить всех «незаконно задержанных» на первой акции. Он дал час на выполнение этих требований, спустя время политик призвал протестующих окружить парламент, но не применять насилие.





На акции в среду демонстранты окружили здание грузинского парламента и попытались прорваться в здание, пишет издание Paper Kartuli. Участники акции разбили несколько окон в здании законодательного органа. Когда полиция применила слезоточивый газ, протестующие стали убегать от здания парламента.