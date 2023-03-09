Новости
Новости
St
Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР, в Сети появились видео с «подзастрявшим» исполнителем
Артист поехал к военным в зону СВО undefined
Новости

Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР, в Сети появились видео с «подзастрявшим» исполнителем

Артист поехал к военным в зону СВО

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в Донецкой народной республике, с ним прервалась связь, сообщил ТАСС представитель силовых ведомств ДНР. По его словам, Птаха поехал с концертом к российским военным. «Известия» опубликовали два видео с исполнителем.


Первая запись обрывается, так как падает телефон, слышны звуки выстрелов. На второй Птаха находится вместе с рэпером Андреем 3022, оба в касках и бронежилетах.


«Короче, мы что-то тут подзастряли», — сказал Птаха на видео.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

PR-директор Птахи Марина Евстифеева уточнила ТАСС, что помимо концерта музыкант направился в ДНР с гуманитарной помощью. По ее словам, артист отправился в регион примерно на неделю. Организаторы поездки Птахи сообщили РИА Новости, что музыкант попал под обстрел примерно в 19:20 мск 8 марта.


Птаха — бывший участник рэп-групп «Отверженные» и Centr. Поддерживает российскую военную операцию на Украине. В декабре 2022 года резонанс получило высказывание музыканта о проблемах во время частичной мобилизации, Птаха позже объяснил Daily Storm, что «просто озвучил то, что говорят массы, и задал те вопросы, которыми задаются многие, ответов не получил».

Птаха: Если русские злятся, то это ни для кого еще хорошо не заканчивалось

Специально для Daily Storm Давид Нуриев — о патриотизме, русском духе, своих взглядах на СВО 30 декабря 2022
Dailystorm - Птаха: Если русские злятся, то это ни для кого еще хорошо не заканчивалось
#специальная военная операция #рф #украина #днр #птаха
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»