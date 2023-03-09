Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР, в Сети появились видео с «подзастрявшим» исполнителем

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в Донецкой народной республике, с ним прервалась связь, сообщил ТАСС представитель силовых ведомств ДНР. По его словам, Птаха поехал с концертом к российским военным. «Известия» опубликовали два видео с исполнителем.





Первая запись обрывается, так как падает телефон, слышны звуки выстрелов. На второй Птаха находится вместе с рэпером Андреем 3022, оба в касках и бронежилетах.





«Короче, мы что-то тут подзастряли», — сказал Птаха на видео.