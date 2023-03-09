Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР, в Сети появились видео с «подзастрявшим» исполнителем

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в Донецкой народной республике, с ним прервалась связь, сообщил ТАСС представитель силовых ведомств ДНР. По его словам, Птаха поехал с концертом к российским военным. «Известия» опубликовали два видео с исполнителем.
Первая запись обрывается, так как падает телефон, слышны звуки выстрелов. На второй Птаха находится вместе с рэпером Андреем 3022, оба в касках и бронежилетах.
«Короче, мы что-то тут подзастряли», — сказал Птаха на видео.
PR-директор Птахи Марина Евстифеева уточнила ТАСС, что помимо концерта музыкант направился в ДНР с гуманитарной помощью. По ее словам, артист отправился в регион примерно на неделю. Организаторы поездки Птахи сообщили РИА Новости, что музыкант попал под обстрел примерно в 19:20 мск 8 марта.
Птаха — бывший участник рэп-групп «Отверженные» и Centr. Поддерживает российскую военную операцию на Украине. В декабре 2022 года резонанс получило высказывание музыканта о проблемах во время частичной мобилизации, Птаха позже объяснил Daily Storm, что «просто озвучил то, что говорят массы, и задал те вопросы, которыми задаются многие, ответов не получил».