WSJ: ЦРУ летом 2022 года предупреждало Германию, что трое украинцев могли готовить диверсию на «Северных потоках»

ЦРУ в июне-июле 2022 года уведомило Федеральную разведывательную службу Германии, что трое граждан Украины могут готовиться к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации издания, группа украинцев пыталась арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, в том числе в Швеции. Директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в октябре рассматривали версию об ответственности Украины за атаку на газопроводы как рабочую, но сейчас нет сведений, подтверждающих участие официального Киева в этом, пишет WSJ.
Власти Германии, ведущие собственное расследование инцидента, к февралю 2023 года исключили возможность причастности России к диверсии, также указывает издание.
Газета отмечает, что вывод об ответственности проукраинской группировки не являются окончательным, однако возможная причастность Украины не исключалась с самого начала расследования, пишет WSJ.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в конце сентября. Россия обвинила в произошедшем Запад. Расследование инцидента ведут Германия, Дания и Швеция.
В феврале американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в июне заложили взрывчатку под трубопроводы, в сентябре Норвегия активировала ее. Власти этих стран отвергли причастность к диверсии.
7 марта газета The New York Times сообщила о причастности проукраинской группировки ко взрывам на «Северных потоках». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эту версию.