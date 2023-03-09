WSJ: ЦРУ летом 2022 года предупреждало Германию, что трое украинцев могли готовить диверсию на «Северных потоках»

ЦРУ в июне-июле 2022 года уведомило Федеральную разведывательную службу Германии, что трое граждан Украины могут готовиться к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.





По информации издания, группа украинцев пыталась арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, в том числе в Швеции. Директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в октябре рассматривали версию об ответственности Украины за атаку на газопроводы как рабочую, но сейчас нет сведений, подтверждающих участие официального Киева в этом, пишет WSJ.





Власти Германии, ведущие собственное расследование инцидента, к февралю 2023 года исключили возможность причастности России к диверсии, также указывает издание.





Газета отмечает, что вывод об ответственности проукраинской группировки не являются окончательным, однако возможная причастность Украины не исключалась с самого начала расследования, пишет WSJ.