Гигантская пробка в сторону России образовалась на КПП «Верхний Ларс» в Грузии

В очереди на границе стояли сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. К утру пробок нет, сообщили в социальных сетях.





КПП «Верхний Ларс» расположен на Военно-Грузинской дороге. Проживающие в Грузии россияне рассказали RTVI, что заторы у КПП возникают регулярно из-за нестабильности работы пропускного пункта. С 5 марта было временно запрещено движение транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды в Грузии, через три дня МЧС сообщило о возобновлении движения легковушек и автобусов. В полночь 9 марта были сняты ограничения на движение большегрузов.





Пробка на КПП «Верхний Ларс» совпала по времени с протестами в Тбилиси из-за принятия закона об иноагентах. Демонстрации начались 7 марта, в день принятия документа в первом чтении, и продолжились на следующий день.