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Гигантская пробка в сторону России образовалась на КПП «Верхний Ларс» в Грузии
Затор возник на фоне протестов в Тбилиси, но его причина пока неизвестна undefined
Новости

Гигантская пробка в сторону России образовалась на КПП «Верхний Ларс» в Грузии

Затор возник на фоне протестов в Тбилиси, но его причина пока неизвестна

На пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе Грузии вечером 8 марта марта образовалась большая пробка в сторону России, сообщили ряд Telegram-каналов и изданий. РБК писал, что пробка составляла около семи километров.

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В очереди на границе стояли сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. К утру пробок нет, сообщили в социальных сетях.


КПП «Верхний Ларс» расположен на Военно-Грузинской дороге. Проживающие в Грузии россияне рассказали RTVI, что заторы у КПП возникают регулярно из-за нестабильности работы пропускного пункта. С 5 марта было временно запрещено движение транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды в Грузии, через три дня МЧС сообщило о возобновлении движения легковушек и автобусов. В полночь 9 марта были сняты ограничения на движение большегрузов.


Пробка на КПП «Верхний Ларс» совпала по времени с протестами в Тбилиси из-за принятия закона об иноагентах. Демонстрации начались 7 марта, в день принятия документа в первом чтении, и продолжились на следующий день.

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#грузия #верхний ларс #рф #граница
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