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Зеленский заверил, что оружие от Запада Украина не станет использовать для ударов по России
Глава государства при этом считает украинской всю территорию в границах 1991 года undefined
Новости

Зеленский заверил, что оружие от Запада Украина не станет использовать для ударов по России

Глава государства при этом считает украинской всю территорию в границах 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полученное от Запада оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России. Зеленский при этом добавил, что киевский режим ни при каких обстоятельствах не готова вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за недоверия ему.


«Нас не интересует российская земля», — сказал президент Украины в интервью CNN.


Зеленский посетовал на отсутствие вооружения, «чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра». По мнению политика, Киеву нужны дальнобойные вооружения, чтобы с их помощью «оттеснить россиян».


Украинский лидер также подчеркнул, что считает украинской всю территорию в границах 1991 года. По словам Зеленского, «дипломатическое решение возможно только в том случае, если Россия покинет территорию» Украины. «После этого мы с нашими партнерами найдем нужный формат», — заметил украинский президент.


Заметка дополняется

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#спецоперация #владимир зеленский #украина #запад
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