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В Турции ущерб от разрушительных землетрясений оценили в 80 миллиардов долларов
Эти цифры могут вырасти, предупредили власти undefined
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В Турции ущерб от разрушительных землетрясений оценили в 80 миллиардов долларов

Эти цифры могут вырасти, предупредили власти

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи оценил приблизительный ущерб от последствий  землетрясений в стране в сумму порядка 80 миллиардов долларов. Его слова передает газета Sabah.


«То, что произошло, стало для нас очень болезненным событием. Приблизительный ущерб составляет 80 миллиардов долларов. Только лишь ущерб Управления водных ресурсов в результате землетрясений составляет 22 миллиарда лир (1,15 миллиарда долларов)», — сказал министр. 


В общем объеме экспорта страны доля пострадавших провинций составляет порядка 15,5%. Кроме того, после разгула стихии эти регионы стали производить на 40% меньше продукции на экспорт.


7 марта официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сообщила, что ущерб, нанесенный Турции землетрясениями, может составить больше 100 миллиардов долларов. 


Утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш, а также ряде регионов юго-востока страны произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно также затронуло сирийские провинции. 


В настоящее время общее число жертв в Турции превышает 44 тысячи человек.

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#турция #землетрясение #ущерб
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