Минфин США заявил об исключении из санкционных списков четырех «дочек» «Сбера» в Казахстане

Министерство финансов США заявило в среду об исключении из санкционных списков четырех дочерних структур Сбербанка. По данным сайта Минфина, все структуры зарегистрированы в Казахстане. Одна из них — Bereke Bank (организация называлась TexakaBank до покупки ее Сбербанком в 2006 году).





Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.





Отмечается, что в отношении этих компаний не будут действовать американские блокирующие и секторальные санкции.





В феврале сообщалось, что Министерство финансов США решило с 6 марта отменить санкции, введенные против бывшей дочерней компании «Сбера» в Казахстане Bereke Bank, так как она перестала принадлежать российской организации.