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Генсек НАТО допустил переход Бахмута под контроль России в ближайшие дни
По его словам, это не станет поворотным моментом конфликта undefined
Новости

Генсек НАТО допустил переход Бахмута под контроль России в ближайшие дни

По его словам, это не станет поворотным моментом конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил взятие Бахмута российскими войсками в ближайшие дни. Это заявление он сделал в ходе консультаций с министрами обороны стран Евросоюза. 


«Мы не можем исключать, что Бахмут падет в ближайшие дни», — заявил Столтенберг. 


Хотя это событие и не станет поворотным моментом в конфликте на Украине,  Запад не должен недооценивать Российскую армию, обратил внимание Столтенберг.


Ранее предприниматель, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы взяли под контроль восточную часть Бахмута. Он уточнил, что «все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер». 


6 марта в офисе президента Украины сообщили, что руководство ВСУ выступило за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций украинских военных в Бахмуте.

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Советник Пушилина: Отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в центре Бахмута

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Dailystorm - Советник Пушилина: Отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в центре Бахмута
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