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В Wildberries опровергли слухи о запрете приема на работу жителей Чечни и Дагестана
Компания пригласила журналистов, публикующих фейки, на «персональную встречу» undefined
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В Wildberries опровергли слухи о запрете приема на работу жителей Чечни и Дагестана

Компания пригласила журналистов, публикующих фейки, на «персональную встречу»

Telegram-канал Baza сообщил, что компания Wildberries не принимает на работу уроженцев Чечни и Дагестана, так как это противоречит ее уставу. В пресс-службе Wildberries опровергли Daily Storm эту информацию.


«В очередной раз Telegram-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности», — сказал представитель Wildberries.


По его словам, только в логистических комплексах Wildberries работают несколько тысяч жителей Чечни и Дагестана, компания очень высоко ценит их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью.


«Готовы для журналистов Baza организовать персональную встречу с сотрудниками из Чечни и Дагестана, в ходе которой они расскажут о своей работе в Wildberries и дадут обратную связь Telegram-каналу по их дискриминационной информационной политике», — добавили в пресс-службе маркетплейса.


Telegram-канал Baza писал, что уроженец Дагестана пытался через приложение WB Job устроиться на работу в Wildberries. Он пришел на собеседование в подмосковное Домодедово, но при встрече сотрудница компании отказала ему в найме из-за национальности. Мужчина позвонил юристу, тот удивился причине отказа и посоветовал снять происходящее в Wildberries на телефон. Соискатель записал на видео охранника компании, который рассказал ему про устав. На опубликованных кадрах охранник сказал уроженцу Дагестана, что тот не сможет решить вопрос с трудоустройством «ни через главный офис, ни через что».

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Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»

Маркетплейс также поменял оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились изображения ягод 15 августа 2022
Dailystorm - Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»
#чечня #wildberries #дагестан #компания #бизнес
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