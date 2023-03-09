Минобороны России назвало ракетный обстрел Украины «ударом возмездия» за теракт в Брянской области

Минобороны России сообщило, что сегодняшние удары по Украине стали ответом на теракт в Брянской области. Обстрел в оборонном ведомстве РФ назвали «массированным ударом возмездия». Отмечается, что цель этого удара была достигнута и все назначенные объекты на Украине поражены.





«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым «Кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сообщили в Минобороны.





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