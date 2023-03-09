Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность. Об этом сообщили в близком к пресс-службе президента Telegram-канале «Пул первого», указав, что вводится возможность применения смертной казни.





«За измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в сообщении.





За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа до 50 тысяч базовых величин (более 650 тысяч долларов), чтобы «обеспечить безусловное возмещение вреда» и лишить преступников средств для продолжения этой деятельность.





Кроме того, вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, иных войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований защиты гостайны.





Также с трех до десяти суток увеличивается срок задержания любых лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата власти, шпионаже и агентурной деятельности. Это нужно, чтобы обеспечить максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.





Одновременно предусматривается освобождение от уголовной граждан, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении деяний.





В документе подчеркивается, что он призван «усилить противодействие преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности».