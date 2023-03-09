Россия ввела санкции против 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии

Россия запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, «наиболее враждебно настроенные к России». Об этом стало известно из заявления на официальном сайте МИД РФ, которые было опубликовано сегодня, 9 марта.





«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в заявлении МИД.





В ведомстве уточнили, что данный шаг стал ответной мерой на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела РФ и разжигание русофобии.





Внесенные в список граждане причастны к развернутой властями Латвии, Литвы и Эстонии «варварской кампании по сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».





9 марта власти Литвы закрыли для российского судна порт и не впустили в воздушное пространство страны самолет, на борту которого были граждане РФ, находящиеся под санкциями ЕС. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.





Ранее сообщалось, что в парламенте Литвы подготовили законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией. Как заявил председатель комитета по нацбезопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас, соответствующий документ был передан советникам президента страны.