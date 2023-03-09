Новости
Новости
St
Россия ввела санкции против 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии
Речь о наиболее враждебно настроенных по отношению к РФ министрах, депутатах, общественных деятелях и журналистах undefined
Новости

Россия ввела санкции против 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии

Речь о наиболее враждебно настроенных по отношению к РФ министрах, депутатах, общественных деятелях и журналистах

Россия запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, «наиболее враждебно настроенные к России». Об этом стало известно из заявления на официальном сайте МИД РФ, которые было опубликовано сегодня, 9 марта.


«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», говорится в заявлении МИД.


В ведомстве уточнили, что данный шаг стал ответной мерой на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела РФ и разжигание русофобии.


Внесенные в список граждане причастны к развернутой властями Латвии, Литвы и Эстонии «варварской кампании по сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».


9 марта власти Литвы закрыли для российского судна порт и не впустили в воздушное пространство страны самолет, на борту которого были граждане РФ, находящиеся под санкциями ЕС. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.


Ранее сообщалось, что в парламенте Литвы подготовили законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией. Как заявил председатель комитета по нацбезопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас, соответствующий документ был передан советникам президента страны.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#эстония #политика #рф #санкции #литва #латвия #мид рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»