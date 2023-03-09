Белгородские власти заявили о завершении возведения засечной черты

Формирование засечной черты на границе Белгородской области и Украины завершено. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в рамках прямой трансляции, которая велась в его Telegram-канале. Он также уточнил, что в регионе выстраивают многоэшелонированную систему безопасности.





«Мы ее завершили. Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она построена», — сказал Гладков.





Губернатор также указал, что сейчас государственная граница охраняется погранслужбой, ФСБ, Минобороны и Росгвардией. По его словам, с начала прошлого года была введена добровольная народная дружина, а сейчас власти региона «вышли на системную защиту нашей самообороны».





Средства на засечную черту, добавил Гладков, выделялись не из областного бюджета. На ее полное формирование ушло почти 10 миллиардов рублей.





21 ноября Гладков заявил о создании в Белгородской области на границе с Украиной засечной черты. Он объяснил это напряженной обстановкой в регионе, в частности частыми обстрелами со украинской стороны. Гладков не сообщал подробностей, так как эти данные мог использовать противник.





19 октября Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области. Спустя три дня, 22 октября, власти сообщили об обстреле города Шебекино противником. Тогда жертвами атаки ВСУ стали два человека, еще 13 были ранены.