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ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Крыму
У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой три килограмма undefined
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ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Крыму

У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой три килограмма

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Крыму подготовку теракта на железной дороге сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. Злоумышленник был задержан. У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой три килограмма, два электродетонатора и схему закладки бомбы под железнодорожное полотно.

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В ведомстве уточнили, что в Симферополе был задержан россиянин, который готовил теракт по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине.


У жителя Симферополя силовики также изъяли экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым». Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

ФСБ показала кадры задержания трех сторонников ИГИЛ в Черкесске

Сообщается, что мужчины готовили теракт 18 апреля 2022
Dailystorm - ФСБ показала кадры задержания трех сторонников ИГИЛ в Черкесске

В феврале 2022 года ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, готовившийся сторонниками запрещенного в РФ «Правого сектора»*. Были задержаны шесть человек. В ведомстве сообщили, что в гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами.


Кроме того, были обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в Сети, добавили в ведомстве.


* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.


* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена в России.

#крым #железные дороги #теракт #задержание #фсб
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