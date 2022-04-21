ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Крыму

В ведомстве уточнили, что в Симферополе был задержан россиянин, который готовил теракт по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине.





У жителя Симферополя силовики также изъяли экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым». Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».