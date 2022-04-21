ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли в Крыму подготовку теракта на железной дороге сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. Злоумышленник был задержан. У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой три килограмма, два электродетонатора и схему закладки бомбы под железнодорожное полотно.
В ведомстве уточнили, что в Симферополе был задержан россиянин, который готовил теракт по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине.
У жителя Симферополя силовики также изъяли экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым». Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».
В феврале 2022 года ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, готовившийся сторонниками запрещенного в РФ «Правого сектора»*. Были задержаны шесть человек. В ведомстве сообщили, что в гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами.
Кроме того, были обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в Сети, добавили в ведомстве.
* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.
* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена в России.