Поклонская призвала международные организации помочь остановить издевательства над российскими военными на Украине

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что пленные российские военнослужащие на Украине подвергаются «жесточайшим истязаниям, пыткам, бесчеловечному отношению». Она призвала международные организации помочь остановить издевательства над пленными.





«Преступники в Украине осознанно и умышленно калечат пленных. Это преступники, которые не имеют национальности — они даже не могут называться людьми. Потому что то, что и как они делают с ранеными солдатами и офицерами, нельзя передать», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.





Замглавы Россотрудничества добавила, что врачи, военные, журналисты и местные жители рассказывали ей: некоторым российским военнопленным «под видом ампутации отрезают пальцы, выкалывают глаза, наносят всевозможные травмы и повреждения». «Все эти действия прямо нарушают все имеющиеся нормы международного права, в том числе и Женевскую конвенцию», — заявила она.





Поклонская направила письма «с просьбой остановить пытки российских солдат в Украине» в ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международный комитет Красного Креста. Она также призвала обращаться на горячую линию Россотрудничества по вопросам лечения и восстановления российских военных.





Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 7 апреля призвал расследовать все случаи военных преступлений на Украине, в том числе издевательства над российскими ранеными солдатами.









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