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Поклонская призвала международные организации помочь остановить издевательства над российскими военными на Украине
Замглавы Россотрудничества рассказала, что пленные из РФ подвергаются «жесточайшим истязаниям и бесчеловечному отношению» Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Поклонская призвала международные организации помочь остановить издевательства над российскими военными на Украине

Замглавы Россотрудничества рассказала, что пленные из РФ подвергаются «жесточайшим истязаниям и бесчеловечному отношению»

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что пленные российские военнослужащие на Украине подвергаются «жесточайшим истязаниям, пыткам, бесчеловечному отношению». Она призвала международные организации помочь остановить издевательства над пленными.


«Преступники в Украине осознанно и умышленно калечат пленных. Это преступники, которые не имеют национальности — они даже не могут называться людьми. Потому что то, что и как они делают с ранеными солдатами и офицерами, нельзя передать», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.


Замглавы Россотрудничества добавила, что врачи, военные, журналисты и местные жители рассказывали ей: некоторым российским военнопленным «под видом ампутации отрезают пальцы, выкалывают глаза, наносят всевозможные травмы и повреждения». «Все эти действия прямо нарушают все имеющиеся нормы международного права, в том числе и Женевскую конвенцию», — заявила она.


Поклонская направила письма «с просьбой остановить пытки российских солдат в Украине» в ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международный комитет Красного Креста. Она также призвала обращаться на горячую линию Россотрудничества по вопросам лечения и восстановления российских военных.


Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 7 апреля призвал расследовать все случаи военных преступлений на Украине, в том числе издевательства над российскими ранеными солдатами.



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ООН призвала расследовать данные об убийстве пленных российских военных на Украине

В Сеть ранее попали кадры, как над ранеными солдатами РФ издеваются националисты 7 апреля 2022
Dailystorm - ООН призвала расследовать данные об убийстве пленных российских военных на Украине
#поклонская #украина #пытки #военные
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