Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны отменить штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Глава государства назвал нецелесообразными дальнейшие боевые действия на территории предприятия — вместо этого нужно заблокировать промзону и одновременно дать возможность украинским военным сложить оружие и сдаться.
«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин на встрече с Шойгу в Кремле.
На встрече в Кремле министр обороны доложил главе государства о взятии Мариуполя. По словам Шойгу, сейчас на «Азовстали» находятся около 2000 украинских военных, бойцов националистических батальонов и иностранных наемников.
Путин поручил главе Минобороны представить предложения по награждению особо отличившихся российских солдат и офицеров. Кроме того, глава государства распорядился проработать дополнительные меры поддержки военнослужащих, в «отдельных случаях» подумать об увековечивании памяти тех, кто погиб во время спецоперации.
Ранее заместитель командира украинского батальона «Азов»* Святослав Паламар попросил эвакуировать личный состав подразделения из Мариуполя в «третью страну» (то есть не в другие города Украины и не в Россию). По его словам, представители украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия готовы приехать в Мариуполь, если то же сделают их российские коллеги, советник президента Владимир Мединский и депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
*Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.