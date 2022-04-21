Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны отменить штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Глава государства назвал нецелесообразными дальнейшие боевые действия на территории предприятия — вместо этого нужно заблокировать промзону и одновременно дать возможность украинским военным сложить оружие и сдаться.





«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин на встрече с Шойгу в Кремле.