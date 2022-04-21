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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
По словам главы государства, взятие металлургического комбината нецелесообразно undefined
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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

По словам главы государства, взятие металлургического комбината нецелесообразно

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны отменить штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Глава государства назвал нецелесообразными дальнейшие боевые действия на территории предприятия — вместо этого нужно заблокировать промзону и одновременно дать возможность украинским военным сложить оружие и сдаться. 


«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин на встрече с Шойгу в Кремле. 

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На встрече в Кремле министр обороны доложил главе государства о взятии Мариуполя. По словам Шойгу, сейчас на «Азовстали» находятся около 2000 украинских военных, бойцов националистических батальонов и иностранных наемников.  


Путин поручил главе Минобороны представить предложения по награждению особо отличившихся российских солдат и офицеров. Кроме того, глава государства распорядился проработать дополнительные меры поддержки военнослужащих, в «отдельных случаях» подумать об увековечивании памяти тех, кто погиб во время спецоперации. 

Шойгу заявил, что Мариуполь взят под контроль

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Dailystorm - Шойгу заявил, что Мариуполь взят под контроль

Ранее заместитель командира украинского батальона «Азов»* Святослав Паламар попросил эвакуировать личный состав подразделения из Мариуполя в «третью страну» (то есть не в другие города Украины и не в Россию). По его словам, представители украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия готовы приехать в Мариуполь, если то же сделают их российские коллеги, советник президента Владимир Мединский и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. 


*Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

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