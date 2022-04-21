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Шойгу заявил, что Мариуполь взят под контроль
Остатки формирований украинских националистов укрылись в промышленной зоне, рассказал министр обороны Фото: АГН Москва
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Шойгу заявил, что Мариуполь взят под контроль

Остатки формирований украинских националистов укрылись в промышленной зоне, рассказал министр обороны

Фото: АГН Москва

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Мариуполь взят под контроль армии России. По его словам, украинские боевики при отходе прикрывались мирными жителями.


«Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой народной республики освобожден Мариуполь», — сказал Шойгу.

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Остатки формирований украинских националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь», добавил министр обороны. При отходе боевики четыре раза прикрывались мирными жителями и выгоняли их из подвалов домов.


Шойгу также рассказал, что город уже освобожден, обстановка в нем спокойная. Более двух тысяч националистов вместе с иностранными наемниками блокированы на «Азовстали».


Более 142 тысяч мирных жителей, по оценке Шойгу, из Мариуполя эвакуированы. Министр обороны уточнил: ВС РФ и подразделения республик Донбасса в Мариуполе принимали все меры для защиты населения.


Путин в свою очередь приказал отменить запланированный штурм «Азовстали». Вместо этого президент поручил заблокировать его так, «чтобы муха не пролетела». Глава государства объяснил это соображениями сохранения жизни российских военных. Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя Путин назвал успехом и поручил представить военных к госнаградам.

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#мариуполь #украина #сергей шойгу
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