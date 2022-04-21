Шойгу заявил, что Мариуполь взят под контроль

Остатки формирований украинских националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь», добавил министр обороны. При отходе боевики четыре раза прикрывались мирными жителями и выгоняли их из подвалов домов.





Шойгу также рассказал, что город уже освобожден, обстановка в нем спокойная. Более двух тысяч националистов вместе с иностранными наемниками блокированы на «Азовстали».





Более 142 тысяч мирных жителей, по оценке Шойгу, из Мариуполя эвакуированы. Министр обороны уточнил: ВС РФ и подразделения республик Донбасса в Мариуполе принимали все меры для защиты населения.



