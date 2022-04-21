Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко

Правозащитники посетили в следственном изоляторе художницу Сашу Скочиленко, которая была арестована за листовки с осуждением спецоперации РФ на Украине. Девушке по статье о фейках про Российскую армию грозит до 10 лет лишения свободы. По словам правозащитников, Скочиленко не жаловалась на давление со стороны сотрудников СИЗО.





«Членами ОНК Санкт-Петербурга 14 апреля был посещен ИВС, где Скочиленко находится после задержания. Посещение происходило с целью проверки условий содержания, — сообщили Daily Storm правозащитники. — Членами ОНК Санкт-Петербурга Ширшовым Р.В. и Некозаковой А.Н. была дана консультация по условиям содержания. Со слов Скочиленко А.Ю., какого-либо давления со стороны сотрудников ИВС на нее не оказывалось».





В ОНК добавили, что 20 апреля было повторно совершено посещение Александры Скочиленко. По результатам посещения были составлены акты.

«Члены ОНК Санкт-Петербурга продолжат реагировать на обращения граждан», — заверили правозащитники.