Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко

Правозащитники посетили в следственном изоляторе художницу Сашу Скочиленко, которая была арестована за листовки с осуждением спецоперации РФ на Украине. Девушке по статье о фейках про Российскую армию грозит до 10 лет лишения свободы. По словам правозащитников, Скочиленко не жаловалась на давление со стороны сотрудников СИЗО.
«Членами ОНК Санкт-Петербурга 14 апреля был посещен ИВС, где Скочиленко находится после задержания. Посещение происходило с целью проверки условий содержания, — сообщили Daily Storm правозащитники. — Членами ОНК Санкт-Петербурга Ширшовым Р.В. и Некозаковой А.Н. была дана консультация по условиям содержания. Со слов Скочиленко А.Ю., какого-либо давления со стороны сотрудников ИВС на нее не оказывалось».
В ОНК добавили, что 20 апреля было повторно совершено посещение Александры Скочиленко. По результатам посещения были составлены акты.
«Члены ОНК Санкт-Петербурга продолжат реагировать на обращения граждан», — заверили правозащитники.
По версии следователей, художница Саша Скочиленко заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Девушку арестовали 13 апреля. До 1 июня по решению суда Скочиленко будет находиться в следственном изоляторе.