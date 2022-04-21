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Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко
Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию — 10 лет тюрьмы undefined
Новости

Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко

Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию — 10 лет тюрьмы

Правозащитники посетили в следственном изоляторе художницу Сашу Скочиленко, которая была арестована за листовки с осуждением спецоперации РФ на Украине. Девушке по статье о фейках про Российскую армию грозит до 10 лет лишения свободы. По словам правозащитников, Скочиленко не жаловалась на давление со стороны сотрудников СИЗО.


«Членами ОНК Санкт-Петербурга 14 апреля был посещен ИВС, где Скочиленко находится после задержания. Посещение происходило с целью проверки условий содержания, — сообщили Daily Storm правозащитники. — Членами ОНК Санкт-Петербурга Ширшовым Р.В. и Некозаковой А.Н. была дана консультация по условиям содержания. Со слов Скочиленко А.Ю., какого-либо давления со стороны сотрудников ИВС на нее не оказывалось».


В ОНК добавили, что 20 апреля было повторно совершено посещение Александры Скочиленко. По результатам посещения были составлены акты. 

«Члены ОНК Санкт-Петербурга продолжат реагировать на обращения граждан», — заверили правозащитники.

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СКР возбудил дело против журналиста Невзорова за фейк о действиях военных России на Украине

Публицист утверждал, что россияне якобы умышленно обстреляли роддом в Мариуполе, но Минобороны опровергло эти заявления 22 марта 2022
Dailystorm - СКР возбудил дело против журналиста Невзорова за фейк о действиях военных России на Украине

По версии следователей, художница Саша Скочиленко заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Девушку арестовали 13 апреля. До 1 июня по решению суда Скочиленко будет находиться в следственном изоляторе.

#сизо #правозащитники #арест
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