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Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance ограничит в правах пользователей из России
Клиенты не смогут вносить средства на свои счета, им будет разрешено только выводить активы undefined
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Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance ограничит в правах пользователей из России

Клиенты не смогут вносить средства на свои счета, им будет разрешено только выводить активы

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance ограничит доступ к торговле для пользователей из России. Ограничения коснутся клиентов, которые владеют криптовалютой на счетах на сумму более 10 тысяч евро. Как сообщает РБК, уведомление об ограничении прав российских пользователей появилось в чате поддержки Binance. 


Согласно новым правилам, пользователи из России, которые владеют цифровыми активами более чем на 10 тысяч евро, не смогут пополнять свои криптокошельки. При этом у них останется возможность выводить средства со счетов. Представители Binance пояснили, что пока не планируют прекращать работу в РФ, но готовы поддержать санкции, если это потребует международное сообщество. 


Если сейчас сумма средств на счету клиента не превышает 10 тысяч евро, но превысит после 25 апреля, аккаунт также перейдет в режим «только для вывода средств». Новые ограничения для российских клиентов будут действовать неопределенный срок. Все пользователи с текущими фьючерсными или срочными контрактами на сумму более 10 тысяч евро получают три месяца на завершение сделок, говорится в сообщении. 


Binance отметила, что новые пользователи по-прежнему могут создавать криптокошельки, но на них накладываются те же ограничения — не более 10 тысяч евро. Счета российских клиентов, у которых меньшая сумма, по-прежнему активны, сообщили в компании. 

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#цифровые технологии #криптовалюты #санкции против россии #экономика
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