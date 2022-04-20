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Командиры «Азова» попросили эвакуировать их из Мариуполя в «третью страну»
Они уверены, что только так можно спасти свой личный состав undefined
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Командиры «Азова» попросили эвакуировать их из Мариуполя в «третью страну»

Они уверены, что только так можно спасти свой личный состав

Заместитель командира украинского цацбатальона «Азов»* Святослав Паламар записал видеообращение, в котором попросил эвакуировать их из Мариуполя. При этом он подчеркнул, что процесс спасения националистов должен осуществляться в «третью страну» или при ее содействии.


«Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам», — заявил Паламар.


Паламар подчеркнул, что украинские переговорщики, в лице Подоляка и Арахамия, согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их российские коллеги Мединский и Слуцкий с целью окончательно решения вопроса о выходе радикалов и мирных жителей из города.


Ранее Вооруженные силы России неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие. Им гарантировали сохранения жизни, дальнейшую безопасность и оказание необходимой медицинской помощи.


Вечером 20 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти сорвали запланированную эвакуацию. Он отметил, что боевикам «Азова» следовала обращаться не к мировому сообществу, а говорить с руководством Украины, бросившим их на погибель.


В тот же день в Народной милиции ДНР сообщили, что пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ДНР уточнили, что о предложении сложить оружие и сохранить свою жизнь в ВСУ узнали из сброшенных в промзону листовок.


*Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

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Минобороны: Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя от боевиков «Азова» и наемников

Оставшиеся украинские подразделения находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сказали в ведомстве 16 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны: Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя от боевиков «Азова» и наемников
#рф #мариуполь #нацисты #военная операция #украина #эвакуация
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