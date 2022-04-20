Минобороны РФ обвинило Киев в срыве гуманитарной операции на «Азовстали»

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти сорвали эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали». Он также рассказал, что открытым гуманитарным коридором не воспользовались ни украинские военные, ни радикалы, ни наемники.





«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался», — говорится в заявлении.





Мизинцев заявил, что киевские власти «проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие». Он подчеркнул, что всем добровольно сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.





Генерал-полковник отдельно обратился к командованию нацбатальона «Азов»* которое выступило с обращением к мировому сообществу с просьбой предоставить им зеленые коридоры. Мизинцев заявил, что прежде чем делать подобные запросы им необходимо обратиться к руководству Украины, которое предательски бросило их на произвол судьбы.





«Вы обратились не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило», — заявил он





20 апреля российские военные открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских в Мариуполе. По словам корреспондента «Известий», из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей. Их эвакуируют в Новоазовск.





* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.