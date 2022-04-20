США ввели новые санкции против России, затронувшие почти 30 физических лиц

Американский Минфин сообщил, что США расширили санкционный список по России. Новый пакет санкций затронул 29 физических и 40 юридических лиц, проживающих на территории Российской Федерации.





«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их партнерами», — говорится в сообщении.





В документе отмечается, что в черный список был внесен Транскапиталбанк «и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций», действиями которых якобы управляет крупный предприниматель Константин Малофеев.





Новые санкции затрагивают не только Транскапиталбанка, но и связанный с ним Инвестторгбанка. Минфин США установил срок завершения сделок с Транскапиталбанком, а также всеми его дочерними структурами до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 утра) 20 мая 2022 года.





Согласно опубликованному заявлению, для транзакций Транскапиталбанк в Афганистан или из этой страны делается исключение. Сделки позволят завершить не 20 мая, а 20 октября 2022 года. В качестве причины подобного решения Минфин США назвал «поддержку усилий, направленных на урегулирование гуманитарного кризиса» на территории этой страны.





Минфин США также сообщил, что Госдеп вводит визовые ограничения в отношении более чем 600 россиян. Ограничения вводятся в том числе за угрозу территориальной целостности Украины.





Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против РФ являются экономической войной, однако изолировать страну и задушить ее экономику не удастся. Он полагает, что сейчас Москва «находится на особом положении» в условиях беспрецедентного давления.