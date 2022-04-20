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СКР и Минпросвещения попросили проверить школу в Бурятии, где ученикам показали украинский клип Леси Никитюк
В нем высмеивается российская спецоперация и президент страны Владимир Путин undefined
Новости

СКР и Минпросвещения попросили проверить школу в Бурятии, где ученикам показали украинский клип Леси Никитюк

В нем высмеивается российская спецоперация и президент страны Владимир Путин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в СКР и Минпросвещения РФ обращение с просьбой проверить школу в Бурятии по факту нарушения прав учеников. Она сообщила, что школьникам показали украинский видеоролик, в котором высмеивается специальная военная операция России на Украине.


«На видео видно, что ученики во время урока смотрят клип на украинскую песню (предположительно, исполнителя Леси Никитюк) с субтитрами на украинском языке. Видеоряд содержит антироссийскую пропаганду, высмеивает специальную военную операцию, искажает факты о найденных на территории Украины биолабораториях и изготовлении биологического оружия», — говорится в обращении.


По словам депутата, в ролике также демонстрируется уничтожение здания Кремля, осквернение флага РФ, ложь и оскорбления в адрес ВС России и пародии на президента Владимира Путина.


Лантратова призвала главу СКР Александра Бастрыкина и министра просвещения Сергея Кравцова провести проверки в школе, а также поручить территориальным органам СК провести с руководством школ беседу, с целью недопущения повторения подобных инцидентов в будущем.


«Считают недопустимым и противоправным сам факт трансляции подобных видео в российской школе, особенно в условиях специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления западных стран», — подчеркнула депутат.


Парламентарий заявила, что в случае подтверждения факта демонстрации пропагандистского ролика в стенах учебного учреждения необходимо принять соответствующие меры. В том числе, считает она, возбудить уголовное дело и поставить данный вопрос на контроль.

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#минпросвещения #госдума #скр #рф
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