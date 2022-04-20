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Никас Сафронов раскритиковал Кулика за скульптуру «Большая мать», выставленную в Гостином дворе
Подобные работы не нужно оценивать как пародию или политическую акцию, считает художник undefined
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Никас Сафронов раскритиковал Кулика за скульптуру «Большая мать», выставленную в Гостином дворе

Подобные работы не нужно оценивать как пародию или политическую акцию, считает художник

Украинский акционист Олег Кулик своей скульптурой «Большая мать» вызвал скандал. Выставка с его работой проходила в Гостином дворе в центре Москвы. Художник Никас Сафронов в беседе с Daily Storm раскритиковал работу Кулика. По его мнению, необходимо создавать специальные комиссии, которые будут сортировать работы для показа. 


«Мы слишком высоко и глубоко оцениваем искусство этого условно художника. Обсуждаем тему, которая никакого отношения к искусству не имеет. Я удивлен, что этот акционист со своей деятельностью смог произвести что-то рукотворное. Обычно он сидел в клетке, кусал и лаял», — сказал Сафронов.


Сам Никас Сафронов уже встречался с украинским акционистом ранее. По словам художника, Кулик «производит впечатление неглупого человека». При этом он считает, что рассматривать работу Кулика как некую спланированную акцию нельзя.


«Рассматривать это произведение как некую пародию, политическую акцию я бы не стал. Потому что это лишний раз привлекает западных псевдоценителей искусства», — добавил Сафронов.


Художник отметил, что на фоне проведения военной спецоперации на Украине не стоит обращать внимание на такие вещи: «Не надо вообще в такое время фиксировать свое внимание на этом, создавать его имя на непростых временах. А он на этом даже паразитирует».


В музеях и галереях, где на всеобщее обозрение выставляются спорные произведения искусства, необходимо создавать специальные комиссии, которые будут сортировать работы художников при формировании коллекций, подчеркнул Сафронов.


«На таких выставках, где всегда есть такая провокация, общественность должна иметь возможность высказать свое мнение по отношению к экспонату. Это поможет комиссии без кривотолков и обвинений в ангажированности данный экспонат убрать», — заключил он.


Работа Кулика была представлена на выставке «Арт Москва» в Гостином дворе 13 апреля. Многие отметили схожесть скульптуры со статуей Евгения Вучетича и Николая Никитина «Родина-мать зовет!».


18 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело за осквернение символов воинской славы России. 20 апреля RTVI со ссылкой на искусствоведа Ксению Коробейникову сообщило, что на украинского художника завели уголовное дело о реабилитации нацизма.

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#культура #искусство #родина-мать #никас сафронов
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