Украина поддержала предложение ООН о пасхальном перемирии

МИД Украины сообщил, что Киев согласился на предложение Организации Объединенных Наций (ООН) о пасхальном перемирии. В ведомстве считают, что временное прекращение огня позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов страны.





«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам — кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — говорится в сообщении.





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