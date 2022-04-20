Кадыров объявил об окончательном переходе Рубежного под контроль российских военных

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) перешел под окончательный контроль российских военнослужащих. Он отметил, что в освобождении города принимали участие армия РФ, подразделения Народной милиции ЛНР, а также бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат».





«Бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города», — рассказал Кадыров в Telegram-канале.