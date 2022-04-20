В «Яндекс.Драйве» заявили, что слухи о сокращении автопарка не имеют ничего общего с реальностью

Пресс-служба сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» сообщила, что прогнозы экспертов касательно значительного сокращения автомобильного парка в 2022 году не соответствует действительности. Ранее в СМИ появилась информация, что компания может потерять до 35% своего автопарка.





«В начале 2022 года «Яндекс.Драйв» начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев изменилась. Возвращение автомобилей лизинговому партнеру — это постепенный процесс, «Драйв» находится в постоянном диалоге с партнерами», — ответили Daily Storm в пресс-службе «Яндекс.Драйва».





В каршеринговом сервисе объяснили, что сейчас значительное пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен на услуги. В связи с этим компания не спешит реализовывать подобные планы.





Ранее о возможных потерях сервиса сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, основным лизинговым партнером «Яндекс.Драйва» выступает Major, которая на фоне текущей обстановки не желает перезаключать контракты.





В последнее время производители перестали выдавать квоты, которыми пользовались сервисы каршеринга и такси. Кроме того, лизингодатели повысили ставки с 8% до минимум 20%, объяснил источник «Коммерсанта» на лизинговом рынке.