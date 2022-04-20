Власти Петербурга проверяют сообщения о показе четвероклассникам «Бесогона» Никиты Михалкова

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку сообщений СМИ о показе четвероклассникам школы №321 передачи Никиты Михалкова «Бесогон». Родители детей жалуются, что на ролике о «происхождении фашизма» есть маркировка 18+, в нем присутствуют кадры с трупами, а также публичным повешением военных преступников.





«Средства массовой информации сообщают о демонстрации школьникам документального фильма, содержащего сцены жестокости <...> В администрацию района обращения по данной ситуации не поступали. В настоящее время проводится проверка по фактам, изложенным в статье», — говорится в сообщении Telegram-канала администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Власти добавили, что взяли ситуацию на контроль.





В пресс-службе городского комитета по образованию в беседе с РБК прокомментировали сообщение о показе жестоких сцен детям. В комитете подчеркнули, что несовершеннолетними необходимо предоставлять информацию «соответственно возрасту».





В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Анны Митяниной тоже отметили, что знают о сообщениях СМИ по поводу показа передачи «Бесогон» четвероклассникам. «Действительно, нужно разбираться, там есть нарушения, эти ролики идут на 18+, они не должны демонстрироваться детям. Ждем результатов проверки комитета по образованию. Как только они поступят, будем разбираться, что дальше делать с этой ситуацией», — подчеркнул пресс-секретарь омбудсмена Алексей Буцайло.





О показе «Бесогона» в 4-м классе школы №321 рассказал «Фонтанке» отец одной из учениц Валерий Шапошников. В выпуске передачи «Откуда растут ноги» Никита Михалков рассказывает о «происхождении фашизма». В начале ролика показано предупреждение: «В программе содержатся кадры жестокости и насилия. Беременным и впечатлительным людям рекомендуется воздержаться от просмотра. 18+»





Учительница, которая показала детям эту программу, утверждает, что был показан лишь фрагмент передачи «без сцен насилия». Родители жалуются, что у детей после просмотра была «натуральная истерика», а один школьник «обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать ее на органы».