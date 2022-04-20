Минобороны РФ: С космодрома Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»

В ведомстве подчеркнули, что это первый пуск ракеты в программе государственных испытаний. Летные испытания позволили «оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений».





Новыми комплексами будет оснащен головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском. Ожидается, что на вооружение «Сармат» поступит вскоре после проведенных испытательных пусков.





«Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». <…> Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны», — заявил Путин.





Российский лидер отметил, что «Сармат» является уникальным оружием, которое способно не только защитить РФ от внешних угроз, но и заставить задуматься тех, «кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».





Президент России выразил благодарность создателям комплекса и добавил, что при его создании были задействованы исключительно российские детали. За счет этого, уверен Путин, удастся значительно упростить серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК и ускорить его передачу на вооружение ракетным войскам стратегического назначения Российской Федерации.





Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, а изготовителем выступил завод «Красмаш» в Красноярске. Эксперты считают, что ракета способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.