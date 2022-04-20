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Минобороны РФ: С космодрома Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»
Президент России Владимир Путин поздравил армию РФ с успешным пуском undefined
Новости

Минобороны РФ: С космодрома Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»

Президент России Владимир Путин поздравил армию РФ с успешным пуском

Минобороны России сообщило, что на космодроме Плесецк в рамках государственных испытаний провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В ведомстве подчеркнули, что на все этапах полетах подтверждены ее расчетные характеристики.


«Задачи пуска выполнены в полном объеме. <…> Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — рассказали в Минобороны.

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В ведомстве подчеркнули, что это первый пуск ракеты в программе государственных испытаний. Летные испытания позволили «оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений».


Новыми комплексами будет оснащен головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском. Ожидается, что на вооружение «Сармат» поступит вскоре после проведенных испытательных пусков.


«Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». <…> Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны», — заявил Путин.


Российский лидер отметил, что «Сармат» является уникальным оружием, которое способно не только защитить РФ от внешних угроз, но и заставить задуматься тех, «кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».


Президент России выразил благодарность создателям комплекса и добавил, что при его создании были задействованы исключительно российские детали. За счет этого, уверен Путин, удастся значительно упростить серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК и ускорить его передачу на вооружение ракетным войскам стратегического назначения Российской Федерации.


Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, а изготовителем выступил завод «Красмаш» в Красноярске. Эксперты считают, что ракета способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.

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