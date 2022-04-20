Захарова допустила, что Украина может ударить по России с помощью боевых вертолетов из США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что США 13 апреля объявили о поставках Украине очередного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Захарова допустила, что Киев может ударить по территории России с помощью боевых вертолетов, переданных Вашингтоном.





«Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России, — как и заявляли некоторые деятели на Украине», — цитирует выступление представителя МИД России на брифинге РИА Новости.





Захарова добавила, что поставляемые на Украину вертолеты Минобороны США ранее заказывало для армии Афганистана.





14 апреля Следственный комитет России сообщил, что семь человек пострадали в результате обстрела украинскими боевыми вертолетами поселка Климово в Брянской области. По данным ведомства, 14 апреля украинские военнослужащие «незаконно вторглись в воздушное пространство РФ <...> с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением». В результате прямых попаданий и взрывов снарядов жители поселка получили ранения разной степени тяжести, были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов.





Ранее 14 апреля ФСБ сообщила, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны украинских военных.