«Она призывает нас к чему? Сдаться, что ли?»: Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Поклонская «заблудилась»

Сенатор от Крыма, член Совет Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что не станет поддерживать критику замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской в отношении российской символики военной спецоперации на Украине. В разговоре с Daily Storm он отметил, что Поклонская «заблудилась» и может считать буквы Z и V символами войны и скорби, однако для остальных жителей России эти знаки символизируют долгожданный мир.





«Она заблудилась. Как такое можно поддерживать? Она заблудилась в своих оценках и не может объективно оценивать действия наших военных. Она призывает нас к чему? Сдаться, что ли? Сдаться собственно говоря даже не Украине, а США. Наша военная специальная операция она ведь вынужденная. И что, она должна прекратиться сейчас? Она начала говорить, что это символ войны, но для нас это символ мира, символ нашей способности раздавить эту фашистскую гадину, которая созревала на Украине на протяжении десятилетий», заявил Цеков.





Сенатор подчеркнул, что Поклонской пора определиться с тем, кто она, не взирая на прошлый опыт работы в прокуратуре Украины. Он признает, что идея сохранения жизней людей правильная, однако в то же время нужно открыть глаза и смириться с тем фактом, что Киевский режим стал фашистским и на регулярной основе калечил обычных граждан.





«Она долгое время участвовала в этом процессе, работая в прокуратуре Украины. И все понимают, что ее позиция в тот период. Она заблудилась, она должна определиться, кто она на самом деле. Потому что вы понимаете, очень легко говорить, что я за мир, я против войны, я за то, чтобы сберечь жизни. Все правильно, но тогда надо смириться с тем, что на Украине набирал силу этот фашистский режим, что там калечили людей, воспитывали людей на самом высоком уровне нацистских идей», — считает член Совфеда.





По словам Цекова, нацизм на Украине продвигается не только по отношению к русским в их стране, но и гражданам самой РФ. При этом он отметил, что подобные тенденции наблюдаются не с отсоединения Донбасса, а с момента начала независимости на Украине





«Нацизма не только по отношению к русским на Украине, но по отношению к русским в России. Вот так это было? Говорить что это началось недавно, с 14-го, с 18-го — нет. Это началось с момента начала независимости на Украине. Она говорила, что русский язык не ущемляют, но для нее это что? Выучила украинский язык — буду работать на украинском языке. Это ж дело такое, выучить можно любой язык. Чиновники выучат, а простые люди?», — вопрошает он.





Сенатор подчеркнул, что искренне не понимает причин ущемления русского языка на Украине, так как формировался он еще до украинского. Он уверен, что выводы касательно заявления Поклонской будут сделаны, однако какие именно — нам еще предстоит узнать. «Плохо, что она работает в системе госслужбы», — считает член Совфеда РФ.





20 апреля эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» Поклонская заявила, что буква Z, которую российские военные наносят на технику в ходе спецоперации на Украине, символизирует трагедию и горе. Она также рассказала, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z, уточнив, что не знает точно о достоверности данной информации.