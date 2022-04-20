Новости
Новости
St
«Она призывает нас к чему? Сдаться, что ли?»: Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Поклонская «заблудилась»
Ранее замглавы Россотрудничества назвала российскую символику спецоперации «символом скорби и войны» Фото: АГН Москва / Любимов Андрей
Эксклюзив Новости

«Она призывает нас к чему? Сдаться, что ли?»: Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Поклонская «заблудилась»

Ранее замглавы Россотрудничества назвала российскую символику спецоперации «символом скорби и войны»

Фото: АГН Москва / Любимов Андрей

Сенатор от Крыма, член Совет Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что не станет поддерживать критику замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской в отношении российской символики военной спецоперации на Украине. В разговоре с Daily Storm он отметил, что Поклонская «заблудилась» и может считать буквы Z и V символами войны и скорби, однако для остальных жителей России эти знаки символизируют долгожданный мир.


«Она заблудилась. Как такое можно поддерживать? Она заблудилась в своих оценках и не может объективно оценивать действия наших военных. Она призывает нас к чему? Сдаться, что ли? Сдаться собственно говоря даже не Украине, а США. Наша военная специальная операция она ведь вынужденная. И что, она должна прекратиться сейчас? Она начала говорить, что это символ войны, но для нас это символ мира, символ нашей способности раздавить эту фашистскую гадину, которая созревала на Украине на протяжении десятилетий», заявил Цеков.


Сенатор подчеркнул, что Поклонской пора определиться с тем, кто она, не взирая на прошлый опыт работы в прокуратуре Украины. Он признает, что идея сохранения жизней людей правильная, однако в то же время нужно открыть глаза и смириться с тем фактом, что Киевский режим стал фашистским и на регулярной основе калечил обычных граждан.


«Она долгое время участвовала в этом процессе, работая в прокуратуре Украины. И все понимают, что ее позиция в тот период. Она заблудилась, она должна определиться, кто она на самом деле. Потому что вы понимаете, очень легко говорить, что я за мир, я против войны, я за то, чтобы сберечь жизни. Все правильно, но тогда надо смириться с тем, что на Украине набирал силу этот фашистский режим, что там калечили людей, воспитывали людей на самом высоком уровне нацистских идей», — считает член Совфеда.


По словам Цекова, нацизм на Украине продвигается не только по отношению к русским в их стране, но и гражданам самой РФ. При этом он отметил, что подобные тенденции наблюдаются не с отсоединения Донбасса, а с момента начала независимости на Украине


«Нацизма не только по отношению к русским на Украине, но по отношению к русским в России. Вот так это было? Говорить что это началось недавно, с 14-го, с 18-го — нет. Это началось с момента начала независимости на Украине. Она говорила, что русский язык не ущемляют, но для нее это что? Выучила украинский язык — буду работать на украинском языке. Это ж дело такое, выучить можно любой язык. Чиновники выучат, а простые люди?», — вопрошает он.


Сенатор подчеркнул, что искренне не понимает причин ущемления русского языка на Украине, так как формировался он еще до украинского. Он уверен, что выводы касательно заявления Поклонской будут сделаны, однако какие именно — нам еще предстоит узнать. «Плохо, что она работает в системе госслужбы», — считает член Совфеда РФ.


20 апреля эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» Поклонская заявила, что буква Z, которую российские военные наносят на технику в ходе спецоперации на Украине, символизирует трагедию и горе. Она также рассказала, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z, уточнив, что не знает точно о достоверности данной информации.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Поклонская призвала русских и украинцев перестать разжигать ненависть друг к другу

Замглавы Россотрудничества попросила граждан объединиться «без выяснения, кто патриот, а кто нет» 2 марта 2022
Dailystorm - Поклонская призвала русских и украинцев перестать разжигать ненависть друг к другу
#крым #поклонская #цеков #военная операция #сенатор #награды
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»