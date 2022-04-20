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Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским пленным, воевавшим на стороне Украины
Шон Пиннер и Эйден Эслин попали в плен в Мариуполе undefined
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Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским пленным, воевавшим на стороне Украины

Шон Пиннер и Эйден Эслин попали в плен в Мариуполе

Британский премьер Борис Джонсон призвал власти России соблюдать права его соотечественников Шона Пиннера и Эйдена Эслина, попавших в плен в Мариуполе. Мужчины воевали на стороне Украины. По мнению Джонсона, теперь российские власти должны «отнестись с милосердием» к этим британцам.


«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин парламента Великобритании.


Политик при этом отметил, что Пиннер и Эслин военнослужащие ВСУ, а не наемники. Джонсон напомнил, что Лондон выступает против того, чтобы британцы ехали на Украину принимать участие в боевых действиях.


Британский премьер также поддерживает запрет на публикацию в соцсетях фрагментов из видеоинтервью его соотечественников российскому телевидению. Однако Джонсон отказался говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные британцы.


Известно, что 19 апреля семья Эслина опубликовала заявление, где указывалось, что британский МИД работает над вопросом освобождения пленных в Мариуполе. Отмечалось, что Пиннер и Эслин служили в морской пехоте ВСУ с 2018 года.


12 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о задержании главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Зеленский также показал фотографии политика в военной форме и в наручниках.


Глава государства предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных. В Кремле отнеслись к подобной идее скептически. После этого жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родным и близким попавших в плен британцев с призывом попросить Джонсона обменять их на ее мужа.

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Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа

По ее словам, супруг дал согласие на сделку между Москвой и Киевом 16 апреля 2022
Dailystorm - Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа

Кроме того, Марченко с 12 апреля обратилась с просьбой освободить мужа к Зеленскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. 16 апреля суд во Львове снова арестовал Медведчука и запретил вносить залог за украинского политика.

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