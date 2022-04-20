Джонсон попросил Россию «отнестись с милосердием» к британским пленным, воевавшим на стороне Украины

Британский премьер Борис Джонсон призвал власти России соблюдать права его соотечественников Шона Пиннера и Эйдена Эслина, попавших в плен в Мариуполе. Мужчины воевали на стороне Украины. По мнению Джонсона, теперь российские власти должны «отнестись с милосердием» к этим британцам.





«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин парламента Великобритании.





Политик при этом отметил, что Пиннер и Эслин военнослужащие ВСУ, а не наемники. Джонсон напомнил, что Лондон выступает против того, чтобы британцы ехали на Украину принимать участие в боевых действиях.





Британский премьер также поддерживает запрет на публикацию в соцсетях фрагментов из видеоинтервью его соотечественников российскому телевидению. Однако Джонсон отказался говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные британцы.





Известно, что 19 апреля семья Эслина опубликовала заявление, где указывалось, что британский МИД работает над вопросом освобождения пленных в Мариуполе. Отмечалось, что Пиннер и Эслин служили в морской пехоте ВСУ с 2018 года.





12 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о задержании главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Зеленский также показал фотографии политика в военной форме и в наручниках.





Глава государства предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных. В Кремле отнеслись к подобной идее скептически. После этого жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родным и близким попавших в плен британцев с призывом попросить Джонсона обменять их на ее мужа.