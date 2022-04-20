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Песков сообщил о передаче Киеву документа с четкими формулировками по урегулированию конфликта на Украине
Представитель Кремля отметил, что сроки ответа зависят от украинской стороны undefined
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Песков сообщил о передаче Киеву документа с четкими формулировками по урегулированию конфликта на Украине

Представитель Кремля отметил, что сроки ответа зависят от украинской стороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала украинской стороне «проект документа с четкими формулировками» и ожидает ответа. Представитель Кремля отметил, что документ направлен на мирное урегулирование конфликта на Украине.


«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», — сказал Песков.


Пресс-секретарь президента РФ заявил, что сроки ответа зависят от Киева, однако динамика работы украинской стороны «оставляет желать лучшего», поэтому «большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют».


Ранее Песков сообщил, что в Кремле знают об использовании Знамени Победы российскими военными, участвующими в военной спецоперации. Советскую символику он назвал святыней для всех поколений в России.


15 апреля представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что ключевая цель спецоперации — уничтожение националистических батальонов. По словам Пескова, не должно быть никаких сомнений в выполнении Российской армией поставленных целей.

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Песков заявил, что спецоперация на Украине призвана предотвратить третью мировую

Россия понесла значительные потери, сообщил он 7 апреля 2022
Dailystorm - Песков заявил, что спецоперация на Украине призвана предотвратить третью мировую
#кремль #песков #рф #военная операция #украина
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