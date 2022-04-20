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Путин поддержал идею исполнять гимн и поднимать флаг в российских школах
Процедура должна соответствовать значимости этих символов, подчеркнул президент РФ undefined
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Путин поддержал идею исполнять гимн и поднимать флаг в российских школах

Процедура должна соответствовать значимости этих символов, подчеркнул президент РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минпросвещения поднимать флаг Российской Федерации и исполнять гимн в школах перед уроками. Глава государства подчеркнул, что процедура в стенах учебных учреждений должна соответствовать значимости этих символов.


«Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — заявил Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».


Российский лидер отметил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение подобной традиции.


19 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2022 года в российских школах будет введена практика исполнения гимна в начале учебной недели. Мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага Российской Федерации.


Он также рассказал, что в мае Министерство просвещения планирует направить в школы перечень рекомендаций, в том числе по использованию мобильных телефонов. Учебным учреждениям предлагают до начала занятий изымать у школьников смартфоны, чтобы они их «не отвлекали».

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Министр образования заявил, что историю первоклассники будут изучать в рамках других предметов

Вводить отдельные уроки исторического просвещения в школах не будут, уточнил он 19 апреля 2022
Dailystorm - Министр образования заявил, что историю первоклассники будут изучать в рамках других предметов
#школа #президент #гимн #рф #флаг #путин #школьники
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