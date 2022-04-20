На фермерских ярмарках рассказали, как выбрать баклажан

Полосатые баклажаны по своим свойствам такие же, как и их «собратья». В них содержится огромное количество минералов и витаминов. Благодаря селекционерам баклажаны уже давно не «синенькие». Среди многообразия их видов можно встретить белые, зеленые, пестрые и почти розовые. Так как же выбрать качественный баклажан? Давайте разберемся на примере обычных «синеньких».





Сначала обратите внимание на форму. Эксперты советуют выбирать плоды слегка изогнутой формы. Такие баклажаны очень вкусны и питательны. А вот со слишком прямыми баклажанами нужно быть осторожными.





Если кожица баклажана сморщена, а поверхность имеет четкую разницу в оттенках, значит баклажан хранился слишком долго. Покупать такой не нужно.





Далее нужно взглянуть на стебель баклажана. У плодов он твердый, на стыке с мякотью можно увидеть белую часть. Чем больше белого, тем свежее и мягче баклажан. Чтобы проверить овощ, также нужно надавать на него. Если на нем остался отпечаток, значит, что плод свежий и спелый.





Из баклажанов можно приготовить огромное количество вкусных полезных блюд, а на «Московских ярмарках» всегда помогут с выбором свежих овощей!





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



