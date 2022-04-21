Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы реальным сроком в колонии

Суд заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы реальным сроком в колонии. Алехиной предстоит отбыть там 21 день. Сама участница Pussy Riot на заседание не явилась.
В суде пояснили, что решили заменить Алехиной наказание из-за систематических нарушений ограничений. По информации УФСИН, активистка неоднократно выезжала за пределы Москвы, а также несколько раз не вернулась домой к предписанному времени.
«Взять Алехину под стражу в момент задержания», — огласил постановление судья.
Отмечается, что в ближайшее время сотрудники УФСИН поедут к месту проживания Алехиной для заключения ее под стражу. Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Известно, что Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время митинга в Москве в 2021 году. Суд признал девушку виновной по статье 33 и части 1 статьи 236 УК РФ «Подстрекательство к нарушению санитарных норм».
В результате Алехиной установили следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не изменять место жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы столицы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, являться в специализированный госорган, следящий за отбыванием осужденными наказания, дважды в месяц для регистрации.
В декабре 2021 года участницу Pussy Riot уже задерживали в связи с публикацией изображений со свастикой в 2015 году. Позднее активистке дали 15 суток административного ареста.
Кроме того, в декабре 2021 года задержали другую участницу Pussy Riot — Люсю Штейн — за пропаганду нацистской символики. Вопросы у силовиков вызвали публикации 2018 года со скриншотом видео, где Штейн позирует в офицерской фуражке СС.