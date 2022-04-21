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IKEA может вернуться в Россию, как только решит проблемы с логистикой
Мебельный гигант объявил об уходе из РФ в начале марта undefined
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IKEA может вернуться в Россию, как только решит проблемы с логистикой

Мебельный гигант объявил об уходе из РФ в начале марта

Шведская мебельная компания IKEA ищет возможности вернуться на российский рынок после решения логистических проблем. Такое же намерение демонстрирует испанский ретейлер одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. 


«Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины», — сказал чиновник в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта». 


По словам Евтухова, многие иностранные компании заявляют, что их временный уход с российского рынка связан не с военной операцией на Украине, а с логистическими проблемами. Зарубежные фирмы планируют вернуться в РФ «в обозримой перспективе» — например, Inditex отмечает, что «российский рынок важен», сказал Евтухов. 


IKEA и Inditex объявили о временном уходе из России в начале марта. 20 апреля генеральный директор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания рассчитывает вернуться на российский рынок как можно скорее. IKEA же продолжает частично работать в РФ — хотя продажи приостановлены, клиентам возвращают и обменивают товары. 

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#рф #санкции против россии #бизнес
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