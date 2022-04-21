IKEA может вернуться в Россию, как только решит проблемы с логистикой

Шведская мебельная компания IKEA ищет возможности вернуться на российский рынок после решения логистических проблем. Такое же намерение демонстрирует испанский ретейлер одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.





«Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины», — сказал чиновник в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта».





По словам Евтухова, многие иностранные компании заявляют, что их временный уход с российского рынка связан не с военной операцией на Украине, а с логистическими проблемами. Зарубежные фирмы планируют вернуться в РФ «в обозримой перспективе» — например, Inditex отмечает, что «российский рынок важен», сказал Евтухов.





IKEA и Inditex объявили о временном уходе из России в начале марта. 20 апреля генеральный директор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания рассчитывает вернуться на российский рынок как можно скорее. IKEA же продолжает частично работать в РФ — хотя продажи приостановлены, клиентам возвращают и обменивают товары.