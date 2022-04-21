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Представитель Охлобыстина заявил, что актер не собирается участвовать в спецоперации на Украине
О планах артиста отправиться на военную операцию ранее сообщил писатель Александр Никонов undefined
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Представитель Охлобыстина заявил, что актер не собирается участвовать в спецоперации на Украине

О планах артиста отправиться на военную операцию ранее сообщил писатель Александр Никонов

Журналист и писатель Александр Никонов заявил, что российский актер Иван Охлобыстин по телефону сообщил ему о намерении участвовать в военной операции России на Украине вместе с женой. Представитель Охлобыстина в беседе с Daily Storm опроверг это сообщение.


«Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал представитель актера о сообщении, в котором указывалось, что Иван Охлобыстин и его жена планируют поехать на военную операцию на Украину.


Александр Никонов 19 апреля в Facebook* сообщил о телефонной беседе с Охлобыстиным.

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Скриншот Daily Storm
Скриншот Daily Storm

20 апреля на своем сайте он разместил «расшифровку разговора». Чтобы посмотреть ее, необходимо оформить платную подписку на посты писателя. На якобы состоявшуюся беседу Охлобыстина и Никонова обратил внимание журналист Михаил Козырев и разместил ее в своем Facebook.


По словам Никонова, актер с женой собрался ехать на Украину на боевые действия и назвал свою супругу «снайпером».



*Meta, Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.




Заметка дополняется

#военная операция #украина #охлобыстин
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