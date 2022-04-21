Представитель Охлобыстина заявил, что актер не собирается участвовать в спецоперации на Украине

Журналист и писатель Александр Никонов заявил, что российский актер Иван Охлобыстин по телефону сообщил ему о намерении участвовать в военной операции России на Украине вместе с женой. Представитель Охлобыстина в беседе с Daily Storm опроверг это сообщение.
«Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал представитель актера о сообщении, в котором указывалось, что Иван Охлобыстин и его жена планируют поехать на военную операцию на Украину.
Александр Никонов 19 апреля в Facebook* сообщил о телефонной беседе с Охлобыстиным.
20 апреля на своем сайте он разместил «расшифровку разговора». Чтобы посмотреть ее, необходимо оформить платную подписку на посты писателя. На якобы состоявшуюся беседу Охлобыстина и Никонова обратил внимание журналист Михаил Козырев и разместил ее в своем Facebook.
По словам Никонова, актер с женой собрался ехать на Украину на боевые действия и назвал свою супругу «снайпером».
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