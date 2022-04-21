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Госдума разрешила Набиуллиной оставаться главой Центробанка до 2027 года
За утверждение ее на посту председателя ЦБ проголосовали 338 депутатов, еще 83 выступили против undefined
Новости

Госдума разрешила Набиуллиной оставаться главой Центробанка до 2027 года

За утверждение ее на посту председателя ЦБ проголосовали 338 депутатов, еще 83 выступили против

Госдума проголосовала за переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка еще на пять лет. За кандидатуру Набиуллиной, предложенную президентом Владимиром Путиным, проголосовали 338 депутатов, против выступили 83 парламентария. 


Кандидатуру Набиуллиной поддержали фракции «Единой России», ЛДПР и «Новых людей», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» выступили против. В то время как три поддержавшие Набиуллину фракции отметили ее успехи на посту главы ЦБ и профессиональные качества, эсеры напомнили, что еще в сентябре 2021 года предложили отправить Набиуллину и главу Минфина Антона Силуанова в отставку. Коммунисты же выразили мнение, что при нынешнем кризисе требуются «кардинальные изменения» денежно-кредитной политики РФ. 


После голосования Набиуллина выразила благодарность Госдуме за поддержку: «Я уверена, что совместно, при конструктивном подходе, о чем многие говорили, — и я это разделяю — мы сможем пройти этот сложный период и решить задачи, чтобы наша страна жила лучше, жили лучше люди». 


Голосованию за повторное назначение Набиуллиной на пост главы ЦБ предшествовало ее выступление в Госдуме. На встрече с депутатами председатель Банка России, в частности, заявила, что РФ не грозит дефолт. Перед голосованием Набиуллина провела встречи со всеми думскими фракциями и профильными комитетами. 


Набиуллина заняла пост председателя Центробанка в конце июня 2013 года. На этой должности она сменила Сергея Игнатьева, руководившего регулятором с 2002 года. Госдума повторно переназначила Набиуллину на пост главы ЦБ в 2017 году.

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Канада ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной

Под ограничения подпали еще 13 россиян, включая предполагаемых дочерей Владимира Путина 19 апреля 2022
Dailystorm - Канада ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной

После начала военной операции на Украине одним из главных решений Центробанка стало резкое повышение ключевой ставки на фоне ослабления рубля — с 9,5% до 20% (затем ЦБ снизил ее до 17%). Банк России действует в условиях санкций — в частности, западные страны заблокировали примерно половину золотовалютных резервов РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Сейчас Москва готовит судебные иски по оспариванию заморозки резервов.


Как сообщил в конце марта Bloomberg со ссылкой на источники, после начала спецоперации на Украине Набиуллина хотела покинуть пост главы Центробанка, однако Путин попросил ее остаться. В пресс-службе Банка России опровергли это сообщение.

#набиуллина #центробанк #госдума #санкции против россии
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