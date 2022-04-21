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В орловском штабе Народного фронта опровергли фейки об участии детей в подводной акции в поддержку Российской армии
Ранее украинское издание писало, что школьники в ледяной воде переплыли на другой берег, чтобы выстроить букву V undefined
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В орловском штабе Народного фронта опровергли фейки об участии детей в подводной акции в поддержку Российской армии

Ранее украинское издание писало, что школьники в ледяной воде переплыли на другой берег, чтобы выстроить букву V

В Орле 20 апреля прошел флешмоб в поддержку Российской армии с участием активистов и дайверов. 21 апреля украинские СМИ начали писать, что школьники под руководством учителей погружались в ледяную воду. Глава исполкома штаба Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов опроверг слухи об участии в акции детей и отметил, что все активисты пришли на акцию «по зову сердца».


«Несовершеннолетние там не участвовали, нет», — ответил Филонов на соответствующий вопрос.


Организаторами данной акции являлись клуб подводного плавания «Орел» и активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. По словам главы исполкома организации, во время мероприятия стояла теплая погода, никто из участников не заболел. «Было тепло, все хорошо. Все пришли по зову души, по зову сердца», — рассказал Филонов.


Одним из первых об участии в подводной акции детей сообщило в своем Telegram-канале Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН).


В посте издания говорится, что школьников с выстроили у орловской Стелы с российскими флагами в форме буквы Z, при этом учительница ими «дирижировала». А позднее дети в ледяной воде переплыли на другой берег, чтобы сформировать букву V.

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Флешмоб в поддержку специальной военной операции РФ на Украине 20 апреля провели активисты Общероссийского народного фронта совместно с дайверами. Репортаж с места проведения акции показал телеканал «Россия 1». Мероприятие проходило в месте слияния Оки и Орлика.


Во время флешмоба активисты Народного фронта выстроились в латинскую букву Z, а 20 аквалангистов из клуба «Орел» погрузились в воду. Дайверам было необходимо пройти через реку от символа Z и на другом берегу выстроиться в форме буквы V.


По одной из версий, символы Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» или «Задача будет выполнена». Также высказывались предположения, что эти буквы могут говорить о принадлежности к военному округу — западному или восточному. 

#вооруженные силы #военная операция #украина #орел
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