В орловском штабе Народного фронта опровергли фейки об участии детей в подводной акции в поддержку Российской армии

В Орле 20 апреля прошел флешмоб в поддержку Российской армии с участием активистов и дайверов. 21 апреля украинские СМИ начали писать, что школьники под руководством учителей погружались в ледяную воду. Глава исполкома штаба Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов опроверг слухи об участии в акции детей и отметил, что все активисты пришли на акцию «по зову сердца».





«Несовершеннолетние там не участвовали, нет», — ответил Филонов на соответствующий вопрос.





Организаторами данной акции являлись клуб подводного плавания «Орел» и активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. По словам главы исполкома организации, во время мероприятия стояла теплая погода, никто из участников не заболел. «Было тепло, все хорошо. Все пришли по зову души, по зову сердца», — рассказал Филонов.





Одним из первых об участии в подводной акции детей сообщило в своем Telegram-канале Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН).





В посте издания говорится, что школьников с выстроили у орловской Стелы с российскими флагами в форме буквы Z, при этом учительница ими «дирижировала». А позднее дети в ледяной воде переплыли на другой берег, чтобы сформировать букву V.