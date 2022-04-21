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В Торгово-промышленной палате предрекли значительный рост цен на продукцию IKEA, если компания вернется в Россию
Товары подорожают минимум на 20%, однако велика вероятность дальнейшего роста цен Александр Борисов
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В Торгово-промышленной палате предрекли значительный рост цен на продукцию IKEA, если компания вернется в Россию

Товары подорожают минимум на 20%, однако велика вероятность дальнейшего роста цен

Александр Борисов Скриншот: Daily Storm

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов 21 апреля заявил, что компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после изменений в логистике поставок. Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов рассказал Daily Storm, что в случае возвращения компании на российский рынок ожидается значительный рост цен на ее продукцию.


«Даже цены производителей внутри России за прошедший год, вне зависимости от ситуации, выросли на 24%. Поэтому в этом году, я думаю, этот процент будет не меньше. Таким образом, это осторожная оценка, ожидается 20% роста цен, однако могут быть колебания как в ту, так и в другую сторону. Они вряд ли смогут снизить этот процент роста, скорее всего это будет все же в сторону повышения», — считает эксперт.


По словам Борисова, в текущей обстановке давать максимально точные прогнозы касательно роста цен на продукцию IKEA не представляется возможным. Он подчеркнул, что на поверхности находятся далеко не все факторы, влияющие на ценообразование товаров компании.


«Это очень трудная задача, потому что количество факторов, которые следует предусмотреть на самом деле больше, чем мы видим сейчас на поверхности. Понятно, что вырастут транспортные услуги, вырастут цены производителей. Дело в том, что у IKEA 60-80% товарных позиций производились в России и Белоруссии», — отметил эксперт.


Председатель комитета ТПП считает, что IKEA не следовала торопиться и приостанавливать свою деятельность в России. Он считает, что российский рынок является важным для компании и составляет не менее 10-15% от глобального оборота организации. «Могли найти другой вариант реализации, ограничиться публичным заявлением, учитывая это желание вернуться на рынок», — сообщил Борисов.


Ранее схожим мнением касательно роста цен на продукцию торговой сети IKEA с «Общественной службой новостей» поделилась завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Ведута. Она уверена, что россиянам стоит ожидать роста цен на товары, однако точно предсказать его невозможно.


Ведута подчеркнула, что с одной стороны инфляция в стране цены в «новой» Икее вырастут, а с другой — все будет зависеть от курса рубля по отношению к доллару. Эксперт уверена, что цены могут вырасти, однако не исключает варианта, при котором рост будет относительно незначительным.


Шведская мебельная компания IKEA приостановила свою работу в России и Белоруссии 3 марта. В организации подчеркнули, что причина связана с проведением специальной военной операции на Украине, которое внесла серьезные изменения в цепочки поставок товаров в Россию и Белоруссию.

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