На фермерских ярмарках рассказали интересные факты о свекле

В России свекла появилась в IX-X веках. Сначала ее считали десертом, запекали и ели с чаем. А вот еще один удивительный факт об этом овоще: свекла растет на всех континентах, кроме Антарктиды.





В ней содержится огромное количество полезных веществ, витаминов, аминокислот, цинка, железа, клетчатки и кальция. Но стоит знать, что свекла категорически противопоказана людям с пониженным давлением, аллергикам и тем, кто страдает от мочекаменной болезни.





Для сохранения у свеклы яркого и насыщенного цвета при приготовлении необходимо добавить в кипящую воду чайную ложку уксуса или сахара. В настоящее время существует около 70 сортов свеклы. На «Московских ярмарках» всегда можно выбрать самую вкусную и свежую свеклу.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



