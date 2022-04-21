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На фермерских ярмарках рассказали интересные факты о свекле
Вот, например, один из них — в Древней Руси свеклу запекали и ели с чаем undefined
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На фермерских ярмарках рассказали интересные факты о свекле

Вот, например, один из них — в Древней Руси свеклу запекали и ели с чаем

Сегодняшнее видео от «Московских ярмарок» посвящено интересным фактам о свекле. Например, знаете ли вы, что в Греции свеклу считали священной? Почти ни один праздник не обходился без этого овоща. Именно свекла была символом богатства и благополучия в доме.  

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В России свекла появилась в IX-X веках. Сначала ее считали десертом, запекали и ели с чаем. А вот еще один удивительный факт об этом овоще: свекла растет на всех континентах, кроме Антарктиды. 


В ней содержится огромное количество полезных веществ, витаминов, аминокислот, цинка, железа, клетчатки и кальция. Но стоит знать, что свекла категорически противопоказана людям с пониженным давлением, аллергикам и тем, кто страдает от мочекаменной болезни. 


Для сохранения у свеклы яркого и насыщенного цвета при приготовлении необходимо добавить в кипящую воду чайную ложку уксуса или сахара. В настоящее время существует около 70 сортов свеклы. На «Московских ярмарках» всегда можно выбрать самую вкусную и свежую свеклу. 


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#москва #фермеры #ярмарка
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