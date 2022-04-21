В Твери загорелся НИИ Минобороны России, который занимается исследованиями в области ПВО

Загорелось здание Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в Твери. Персонал эвакуировали. Об этом сообщило командование гарнизона. По информации МЧС, погиб один человек, пострадали еще 16 граждан. По данным источника ТАСС, погибли двое, пострадали около 30 человек.





«21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Силами пожарных расчетов МЧС осуществляется тушение», — цитирует сообщение командования гарнизона РИА Новости.





Представитель экстренных служб рассказал агентству, что при пожаре частично обрушилась крыша четырехэтажного здания. «При пожаре погиб один человек, пострадали 16», — сообщает издание со ссылкой на Главное управление МЧС России по Тверской области.









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